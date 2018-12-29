Nereden nereye!

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Giriş Tarihi: 28.12.2018
Sofoot’tan iç acıtan F.Bahçe raporu: Tarihin en kötüsü
Sarı-lacivertli ekibin bu sezon yaşadığı kabusla ilgili analiz yayınlayan Sofoot, "Geçen yaz ülkenin en zengin ailelerinden birinin mirasçısı başkan seçildi. Taze fikirli başkanın gelmesiyle, kulüp, Türk futboluna hükmetmeye hazır görünüyordu. Ancak tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor" dedi. Yazıda, "Cocu, Boğaz'da cehennemi yaşadı ve gönderildi. Geçmişte Anelka, Persie ve Roberto Carlos gibi yıldızları transfer eden kulüpte şu anda Frey, Ayew ve Benzia forma giyiyor" ifadeleri kullanıldı.
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