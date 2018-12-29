29 Aralık 2018, Cumartesi

FENERBAHÇE

Nereden nereye!

Nereden nereye!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.12.2018

’tan iç acıtan F.Bahçe raporu: Tarihin en kötüsü

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon yaşadığı kabusla ilgili analiz yayınlayan , "Geçen yaz ülkenin en zengin ailelerinden birinin mirasçısı başkan seçildi. Taze fikirli başkanın gelmesiyle, kulüp, Türk futboluna hükmetmeye hazır görünüyordu. Ancak tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor" dedi. Yazıda, "Cocu, Boğaz'da cehennemi yaşadı ve gönderildi. Geçmişte Anelka, Persie ve gibi yıldızları transfer eden kulüpte şu anda Frey, Ayew ve Benzia forma giyiyor" ifadeleri kullanıldı.
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