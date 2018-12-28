Fenerbahçe Beko - Real Madrid maç sonucu: 65-63

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i Datome'nin 6 saniye kala bulduğu basketle 65-63 mağlup etti ve 15. maçında 14. galibiyetini aldı.

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti.

Karşılaşmaya özellikle savunmada etkili bir performansla başlayan temsilcimiz, 6:51 kala 8-2'lik üstünlüğü yakaladı. Randolph ve Carroll ile sayılar bulan Real Madrid, 5:38 kala skoru 8-7'ye getirdi. İlk 5 dakikalık bölüm geçilirken ise temsilcimiz Datome'nin üçlüğüyle 11-7 üstün olan taraftı. Guduric ve Datome ile etkinliğini sürdüren temsilcimiz, skoru 17-10 yaptı. Vesely'i de devreye sokan temsilcimiz ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe temsilcimiz Lauvergne'in basketiyle başlayarak farkı 12 sayıya kadar çıkardı fakat Rudy Fernandez ve Campazzo ile sayılar bulan Real Madrid, 6:45 kala skoru 24-20'ye getirdi. Konuk ekip, 4:45 kala Trey Thompkins ile de bir isabet buldu ve 27-25'le farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı. Rudy Fernandez ile bir üçlük isabeti daha bulan konuk ekip, 3:09 kala skoru 29-28 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı ise 32-32 eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrekte Rudy Fernandez farkı

Real Madrid'in ikinci çeyrekte oyuna dahil olan tecrübeli ismi Rudy Fernandez, bir periyotta 3/4 üçlük isabeti sağlayarak takımının farkı azaltmasında büyük rol oynadı.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde iki takım da hücumda sıkıntı yaşarken 5 dakikalık bölüm 36-36 eşitlikle geçildi. Melih ve Datome ile sayılar bulan temsilcimiz, 4:11 kala 41-36'lık üstünlüğü yakaladı. Llull ve Ayon ile etkili olan konuk ekip, 2:31 kala 41-42 öne geçen taraf oldu. Çeyreğin son bölümünde tekrar etkili olmayı başaran temsilcimiz, son çeyreğe 48-44 önde girmeyi başardı.

Sergio Llull diskalifiye oldu

Real Madrid'de Sergio Llull üçüncü çeyreğin bitimine 35 saniye kala teknik faul aldı. İlk yarıdan sportmenlik dışı faulü de bulunan oyuncu diskalifiye oldu.

Son çeyreğin ilk hücumunda Anthony Randolph ile bir üçlük isabeti bulan Real Madrid, skoru 48-47'ye getirdi. 4:47 kala ise Real Madrid, Rudy Fernandez'in üçlüğüyle 57-61 üstün olan taraftı. Real Madrid, son bölümde farkı 6 sayıya kadar çıkarsa da temsilcimiz, 34 saniye kala skoru 62-63'e getirdi. Temsilcimiz, Datome'nin 6 saniye kala bulduğu basket faul pozisyonuyla maçtan 65-63 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz, 15. maçında 14. galibiyetini aldı.

Kostas Sloukas'tan yoksun

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli yıldızı, geçirdiği boğaz enfeksiyonu nedeniyle Real Madrid maçında forma giyemedi.

Yunan yıldızın yerine temsilcimizde Bobby Dixon, zorlu maça ilk 5'te başladı.

Obradovic'in 400. maçı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde 400. resmi maçına EuroLeague'de Real Madrid karşısında çıktı.