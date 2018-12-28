28 Aralık 2018, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Az Alkmaar ile hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe, Az Alkmaar ile hazırlık maçı yapacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.12.2018

, devre arası kampında ’da temsilcisi ile bir hazırlık maçı yapacak.

Devre arası çalışmaları için 'ya gidecek olan 'de hazırlık maçlarının programı belli oldu. 2-12 Ocak arasında Antalya Belek'te kamp yapacak olan sarı-lacivertliler 11 Ocak'ta ekibi ile bir hazırlık maçı yapacak.

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