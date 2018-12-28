THY Avrupa Ligi'nin 15'inci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ülker Enerji ve Etkinlik Salonu'nda bu akşam saat 20.30'da zirve yolundaki takipçisi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

SLOUKAS KADRODAN ÇIKARILDI

Sarı-Lacivertlilerden kritik maç öncesi açıklama yapıldı:

Oyuncumuz Kostas Sloukas, yüksek ateşli boğaz enfeksiyonu nedeniyle bu akşamki karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacaktır.