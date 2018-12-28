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Fenerbahçe Beko'da Sloukas kadrodan çıkarıldı
Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 Giriş Tarihi: 28.12.2018
Fenerbahçe Beko, THY Eurolaegue'in 15'inci haftasında evinde Real Madrid'i konuk ediyor.
THY Avrupa Ligi'nin 15'inci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ülker Enerji ve Etkinlik Salonu'nda bu akşam saat 20.30'da zirve yolundaki takipçisi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
SLOUKAS KADRODAN ÇIKARILDI
Sarı-Lacivertlilerden kritik maç öncesi açıklama yapıldı:
Oyuncumuz Kostas Sloukas, yüksek ateşli boğaz enfeksiyonu nedeniyle bu akşamki karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacaktır.
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