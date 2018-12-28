28 Aralık 2018, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko'da Sloukas kadrodan çıkarıldı

Kritik maç öncesi kadrodan çıkarıldı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 Giriş Tarihi: 28.12.2018

, Eurolaegue'in 15'inci haftasında evinde 'i konuk ediyor.

Avrupa Ligi'nin 15'inci haftasında temsilcimiz , Ülker Enerji ve Etkinlik Salonu'nda bu akşam saat 20.30'da zirve yolundaki takipçisi ile kozlarını paylaşacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

SLOUKAS KADRODAN ÇIKARILDI

Sarı-Lacivertlilerden kritik maç öncesi açıklama yapıldı:

Oyuncumuz Kostas Sloukas, yüksek ateşli boğaz enfeksiyonu nedeniyle bu akşamki karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacaktır.

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