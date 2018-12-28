Emre Kılınç’a Fener’den yakın markaj

Fenerbahçe, Sivasspor’un orta sahadaki yıldızı için Sivas’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor...

Fenerbahçe ara transfer döneminde nokta atışlar peşinde. Sarı-Lacivertliler ligin ilk yarısında yıldızı parlayan Sivasspor'un yetenekli orta saha oyuncusu Emre Kılınç için Sivas yönetimi ile pazarlığa oturmaya hazırlanıyor. Orta sahadada oyunun her iki yönünü de oynayabilen Emre'yi Yanal da onayladı.