28 Aralık 2018, Cuma

FENERBAHÇE

Emre Kılınç’a Fener’den yakın markaj

Emre Kılınç’a Fener’den yakın markaj
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.12.2018

, ’un orta sahadaki yıldızı için Sivas’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor...

ara transfer döneminde nokta atışlar peşinde. Sarı-Lacivertliler ligin ilk yarısında yıldızı parlayan 'un yetenekli orta saha oyuncusu Emre Kılınç için Sivas yönetimi ile pazarlığa oturmaya hazırlanıyor. Orta sahadada oyunun her iki yönünü de oynayabilen Emre'yi Yanal da onayladı.

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