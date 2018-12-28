28 Aralık 2018, Cuma

FENERBAHÇE

Gerekeni yapacağız

Gerekeni yapacağız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.12.2018

Başkan Koç, mali anlamda iyi işler başardıklarını belirtip “Yeni yılda kötü durumların düzelmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi

Başkanı , öncesi düzenlenen yemekle sarı-lacivertli camia ile bir araya geldi. Koç yemek sırasında söz alırken takımının olduğu kötü durumdan ötürü düzenlenen organizasyona katılmak istemediğini ancak üyelere haksızlık yapmama adına geldiğini bildirdi. Sportif ve mali anlamda iyi işler gerçekleştirmelerine rağmen futbol takımından ötürü bunların gündeme gelmediğini sözlerine ekleyen başkan Ali Koç, "Yeni yılda bu durumun düzelmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Emektarlara plaket

Öte yandan yılbaşı yemeğinde kulübün emektar çalışanlarına plaket verildi. 10, 20, 30, 40 ve 50 yılını dolduran çalışanlara beratlarını yöneticiler takdim etti. Geceye katılan Fenerbahçeli sanatçı ile Fenerbahçeli şarkıcı 'e de plaket ve forma hediye edildi.

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