Gerekeni yapacağız

Başkan Koç, mali anlamda iyi işler başardıklarını belirtip “Yeni yılda kötü durumların düzelmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni yıl öncesi düzenlenen yemekle sarı-lacivertli camia ile bir araya geldi. Koç yemek sırasında söz alırken futbol takımının olduğu kötü durumdan ötürü düzenlenen organizasyona katılmak istemediğini ancak üyelere haksızlık yapmama adına geldiğini bildirdi. Sportif ve mali anlamda iyi işler gerçekleştirmelerine rağmen futbol takımından ötürü bunların gündeme gelmediğini sözlerine ekleyen başkan Ali Koç, "Yeni yılda bu durumun düzelmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



Emektarlara plaket



Öte yandan yılbaşı yemeğinde kulübün emektar çalışanlarına plaket verildi. 10, 20, 30, 40 ve 50 yılını dolduran çalışanlara beratlarını yöneticiler takdim etti. Geceye katılan Fenerbahçeli sanatçı İlker Ayrık ile Fenerbahçeli şarkıcı Su Soley'e de plaket ve forma hediye edildi.