27 Aralık 2018, Perşembe

FENERBAHÇE

Valbuena'dan iyi haber

Valbuenadan iyi haber
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.12.2018

Adalesindeki ağrılar sebebiyle maçında forma giyemeyen 'dan müjdeli haber geldi.

Adalesindeki ağrılar nedeniyle maçında riske edilmeyen 'nın izin süresindeki dinlenme ile iyileşeceği ifade edildi.Fransız yıldız, ikinci yarıda 'ın hücumdaki en önemli kozlarından birisi olacak. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.
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