Valbuenadan iyi haber

27 Aralık 2018, Perşembe
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Valbuena'dan iyi haber
Giriş Tarihi: 26.12.2018
Adalesindeki ağrılar sebebiyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Mathieu Valbuena'dan müjdeli haber geldi.
Adalesindeki ağrılar nedeniyle Antalyaspor maçında riske edilmeyen Mathieu Valbuena'nın izin süresindeki dinlenme ile iyileşeceği ifade edildi.Fransız yıldız, ikinci yarıda Ersun Yanal'ın hücumdaki en önemli kozlarından birisi olacak. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.
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