27 Aralık 2018, Perşembe

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan oyuncularına uyarı

Ersun Yanaldan oyuncularına uyarı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.12.2018

, tatile giden oyunculara, "Mutlaka koşu ve egzersiz koşu yapın. Kamp zorlu geçecek" ikazı yaptı.

Teknik direktör , tatile çıkan futbolculara ev ödevi verdi. Hazırlık kampının çok yoğun geçeceği uyarısında bulunan sarı-lacivertli çalıştırıcı, tatil de önceliğin dinlenmek de olsa her gün mutlaka bir miktar koşu ve egzersiz yaparak formlarını korumalarını istedi. İkinci yarıda forma rekabetinin daha çetin geçeceğini hatırlatan Yanal, daha hazır gelenin arkadaşlarına oranla avantajlı olacağını kaydetti.
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