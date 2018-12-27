Ersun Yanaldan oyuncularına uyarı

27 Aralık 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal'dan oyuncularına uyarı
Giriş Tarihi: 26.12.2018
Ersun Yanal, tatile giden oyunculara, "Mutlaka koşu ve egzersiz koşu yapın. Kamp zorlu geçecek" ikazı yaptı.
Teknik direktör Ersun Yanal, tatile çıkan futbolculara ev ödevi verdi. Hazırlık kampının çok yoğun geçeceği uyarısında bulunan sarı-lacivertli çalıştırıcı, tatil de önceliğin dinlenmek de olsa her gün mutlaka bir miktar koşu ve egzersiz yaparak formlarını korumalarını istedi. İkinci yarıda forma rekabetinin daha çetin geçeceğini hatırlatan Yanal, daha hazır gelenin arkadaşlarına oranla avantajlı olacağını kaydetti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede