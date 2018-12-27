27 Aralık 2018, Perşembe

FENERBAHÇE

Elvir Baliç: Bu kadro ile olmaz

Elvir Baliç: Bu kadro ile olmaz
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.12.2018

: Ersun Hoca ile ikinci yarı farklı bir F.Bahçe izleriz. Ancak transfer yapılırsa. Çünkü bu kadroyla başarılı olmak zor

Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gençlerle bir araya gelen , 'nin transfer yapmasının şart olduğunu söyledi: "'de son 2-3 yılda herkes herkesi yenebiliyor. Büyük takımların büyük bir düşüşü var" diyen eski yıldız, "Özellikle Fenerbahçe'nin. Başkan büyük bir hevesle ve istekle geldi. Onun adına çok üzülüyorum. İnanarak oyuncular alındı ama bunlar Fenerbahçe'de oynayacak transferler değil. çok yetenekli ve değerli bir hoca. Ben inanıyorum ki ikinci yarı çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Ancak transferler yapılırsa. Çünkü bu takımla başarılı olmak gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

FAVORİM BAŞAKŞEHİR

Baliç, "En büyük şampiyonluk adayım . Hem puan hem kadro kalitesi olarak şu anda en iyisi. En büyük şampiyonluk adayım Başakşehir. Ancak her zaman bu yarışın içerisinde , ve da olacak diye düşünüyorum" dedi.

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