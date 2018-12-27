Kocamanın ahı tuttu!

Fenerbahçe, 2018 yılında dört farklı teknik adam yönetiminde sahaya çıkarken, aldığı 23 galibiyetin 16’sını Aykut Kocaman yönetiminde elde etti.

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Defansif oynatıyor' diye sözleşmesi feshedilen Kocaman, 2018'de takımın başında yer aldığı 23 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 3 yenilgi yaşattı. Cocu'yla 15 maçta 3 galibiyet alabilen Kanarya, Koeman'la çıkılan 9 karşılaşmada da 3 kez gülebildi. Yanal da 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.