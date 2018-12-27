Kocamanın ahı tuttu!

27 Aralık 2018, Perşembe
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Kocaman'ın ahı tuttu!
Giriş Tarihi: 26.12.2018
Fenerbahçe, 2018 yılında dört farklı teknik adam yönetiminde sahaya çıkarken, aldığı 23 galibiyetin 16’sını Aykut Kocaman yönetiminde elde etti.
Defansif oynatıyor' diye sözleşmesi feshedilen Kocaman, 2018'de takımın başında yer aldığı 23 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 3 yenilgi yaşattı. Cocu'yla 15 maçta 3 galibiyet alabilen Kanarya, Koeman'la çıkılan 9 karşılaşmada da 3 kez gülebildi. Yanal da 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
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