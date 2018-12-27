27 Aralık 2018, Perşembe

FENERBAHÇE

Kocaman'ın ahı tuttu!

Kocamanın ahı tuttu!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.12.2018

Fenerbahçe, 2018 yılında dört farklı teknik adam yönetiminde sahaya çıkarken, aldığı 23 galibiyetin 16’sını yönetiminde elde etti.

Defansif oynatıyor' diye sözleşmesi feshedilen Kocaman, 2018'de takımın başında yer aldığı 23 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 3 yenilgi yaşattı. Cocu'yla 15 maçta 3 galibiyet alabilen Kanarya, Koeman'la çıkılan 9 karşılaşmada da 3 kez gülebildi. Yanal da 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
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