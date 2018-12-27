Fenerbahçe kayıplarda

İlk yarıyı küme düşme hattında bitiren sarı-lacivertli takım, 2018’i yüzde 46’lık galibiyet oranıyla kapattı

Fenerbahçe futbolda 2018'de ortaya koyduğu performansla son 15 yılın en kötü galibiyet yüzdesine imza attı. Sarı-lacivertli ekip 2018 yılında 50 resmi maça çıktı. Süper Lig (34 maç), Ziraat Türkiye Kupası (8 maç) ve Avrupa'da (Şampiyonlar Ligi ön eleme+UEFA Avrupa Ligi=8 maç) oynadığı bu karşılaşmalarda toplamda 23 galibiyet elde etti, 14 beraberlik aldı ve 13 yenilgi yaşadı.

2003'TE YÜZDE 38'DE KALDI

Bu sonuçlarla yıl sonu itibarıyla yüzde 46'lık galibiyet yüzdesi yakaladı. Fenerbahçe, bu performanstan önceki en kötü yılını ise 2003'te yaşadı. Söz konusu sezonda 34 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, sadece 13 maç kazanırken, 9 beraberlik, 12 yenilgi ile yüzde 38 galibiyet oranında kalmıştı. Kanarya bu süreçte en yüksek galibiyet oranına ise 2004 yılındaki yüzde 76'lık oranıyla ulaştı.

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Süper Lig'de son dört sezonda 3 ikincilik, 1 üçüncülük yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2015 ve 2017'de yarı finalde elendi, 2016 ve 2018'de ise finalde kaybetti.

KUPA HASRETİ 4 YILA ÇIKTI

Kanarya, 2015, 2016 ve 2017'nin ardından 2018 yılını da kupasız tamamladı. 4 yıldır kulübün müzesine kupa girmiyor. Son kupa 25 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla geçen İsmail Kartal idaresinde kazanıldı.