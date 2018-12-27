27 Aralık 2018, Perşembe

FENERBAHÇE

Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti

Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 Giriş Tarihi: 27.12.2018

’nin eski futbolcusu ’nun kızı hayatını kaybetti.

Yaz döneminde 'den ekibi 'ya transfer olan 'nun kızı hayatını kaybetti. Al Wehda Kulübü resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Brezilyalı golcünün kızının kaybettiğini duyuruldu. Fenerbahçe de eski futbolcusu Fernandao için bir baş sağlığı mesajı yayınlayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Eski futbolcumuz Jose Fernandao Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz."
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