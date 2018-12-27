27 Aralık 2018, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırlıyor

Fenerbahçe Real Madridi ağırlıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.12.2018

, 'nin 15. haftasında yarın sahasında 'nın takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde üst üste 10, toplamda ise 13 galibiyet alan 'nun tek yenilgisi bulunuyor. Haftaya lider giren yönetimindeki sarı-lacivertliler, 12 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan takipçisi 'i yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

'nin gediklisi iki takım bugüne dek bu kulvarda 3'ü 'de olmak üzere 16 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerin 7'sini sarı-lacivertliler kazanırken İspanyol temsilcisi 9 kez gülen taraf oldu.

İki ekip arasındaki son 10 mücadele ise Fenerbahçe Beko'nun 6-4'lük üstünlüğü bulunuyor.

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