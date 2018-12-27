Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koçu kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'de 3 Haziran 2018'de gerçekleştirilen seçimde sarı-lacivertlilerin 37. başkanı olan Ali Koç'u kabul etti.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son vermiş ve kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirilmişti.

AKAR'I DA ZİYARET ETTİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Bakan Akar'ın makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.