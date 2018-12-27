27 Aralık 2018, Perşembe

FENERBAHÇE

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koçu kabul etti
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 Giriş Tarihi: 27.12.2018

, Spor Kulübü Başkanı ’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Türkiye , 'de 3 Haziran 2018'de gerçekleştirilen seçimde sarı-lacivertlilerin 37. başkanı olan 'u kabul etti.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son vermiş ve kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirilmişti.

AKAR'I DA ZİYARET ETTİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Bakan Akar'ın makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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