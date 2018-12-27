Fenerbahçede taraftar zirvede

Süper Lig’in ilk yarısında en yüksek seyirci ortalamasını 35 bin 801 taraftar ile Fenerbahçe yakaladı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 futbol sezonunun ilk yarısında seyirci ortalamasında zirvede Fenerbahçe yer aldı. Sarı-lacivertliler geride kalan 17 haftada iç saha maçlarını ortalama 35 bin 801 kişiye oynadı. Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasında bu rakam 29 bin 764 idi. Kanarya bu sezon takımın performansı kötü seyretmesine rağmen seyirci ortalamasını yüzde 20 oranında artırarak, 40 bine yaklaştırdı.

Devreyi 29 puanla lider Medipol Başakşehir'in ardından ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor da seyirci ortalamasını yüzde 14 oranında artırarak 27 bin 486 rakamına ulaştırdı. 4 milyon 300 milyonu geride bırakan Passolig Kart liginde ise Galatasaray 839 bin 292 kart adedi ile liderliğini korudu. Sarı-kırmızılı ekibi, 785 bin 208 Passolig Kart adedi ile Fenerbahçe, Beşiktaş (700 bin 988) ve Trabzonspor (247 bin 812) takip ediyor.

MOBİL ORANI YÜZDE 20

Süper Lig maçlarını stadyumlarda izleyen taraftarların yüzde 20'si maçlara Passo Mobil Uygulaması'nı kullanarak cep telefonları ile giriş yaptı. Dört büyüklerin taraftarlarının cep telefonu ile maça giriş yapma oranı yüzde 28 olurken, yüzde 19'luk oranla BB Erzurumspor ve Akhisarspor mobil uygulamayı en fazla kullanan diğer takımlar oldu.

2017-18 futbol sezonunun ilk yarısında 1 milyon 900 bin sporsever lig maçlarını stadyumlarda izlerken bu sezon stadyumlardaki seyirci sayısı yüzde 10'luk artışla 2 milyon yüz bin rakamına ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in seyirci ortalaması 14 bine yaklaştı. Geçen sezonun ilk 17 haftasında 12 bin 638 olan seyirci ortalaması, bu sezon yüzde 10 artışla 13 bin 884'e yükseldi.