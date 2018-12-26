Herkes tatildeyken Michael Frey Samandıra'da antrenman yaptı
Süper Lig'de devre arası tatilinde yabancı futbolcuların birçoğu yurt dışına çıkarken, Fenerbahçe'nin sezon başıda FC Zürich'ten transfer ettiği 24 yaşındaki Michael Frey, Türkiye'de kalarak Samandıra tesislerinde antrenman yaptı. Frey o anları, Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının bitmesi ile yabancı futbolcuların birçoğu tatil için yurt dışına gitti. Süper Lig'de ilk yarıyı 17.sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Michael Frey ise ülkesine gitmek yerine İstanbul'da kaldı.
SEZON BAŞINDA ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ
İsviçre'nin FC Zürich takımından 2,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Frey, sezon başında kaçırdığı gollerle çok eleştirilmişti. Ziraat Türkiye Kupası maçında Giresunspor'la oynanan ilk maçta ise sakatlanmıştı. Sakatlığını atlatan Frey tatile gitmek yerine, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başladı.
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