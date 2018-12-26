26 Aralık 2018, Çarşamba

FENERBAHÇE

Herkes tatildeyken Michael Frey Samandıra'da antrenman yaptı

Herkes tatildeyken o Samandırada çalıştı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 Giriş Tarihi: 26.12.2018

'de devre arası tatilinde yabancı futbolcuların birçoğu yurt dışına çıkarken, 'nin sezon başıda FC Zürich'ten ettiği 24 yaşındaki , Türkiye'de kalarak Samandıra tesislerinde antrenman yaptı. Frey o anları, Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Spor Toto 'de ilk yarının bitmesi ile yabancı futbolcuların birçoğu tatil için yurt dışına gitti. Süper Lig'de ilk yarıyı 17.sırada tamamlayan 'nin genç yıldızı ise ülkesine gitmek yerine 'da kaldı.

SEZON BAŞINDA ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

'nin FC Zürich takımından 2,7 milyon euro bonservis bedeliyle edilen Frey, sezon başında kaçırdığı gollerle çok eleştirilmişti. maçında Giresunspor'la oynanan ilk maçta ise sakatlanmıştı. Sakatlığını atlatan Frey tatile gitmek yerine, Samandıra 'nde çalışmalara başladı.


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