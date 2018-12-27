27 Aralık 2018, Perşembe

FENERBAHÇE

Mehmet Topal: 2019 çok farklı olacak

Mehmet Topal: 2019 çok farklı olacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.12.2018

Yeni yılı karşılamak için ailesiyle birlikte yurt dışına giden , 2019’un herkese mutluluk getirmesini diledi.

Topal, olarak ligin ilk yarısında istenen sonuçları alamadıklarını belirtirken, ikinci yarıda daha çok çalışarak arzu edilen oyunu sahaya koymak ve taraftarlarını sevindirmek istediklerini dile getirdi.
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