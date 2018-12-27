27 Aralık 2018, Perşembe
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Mehmet Topal: 2019 çok farklı olacak
Giriş Tarihi: 26.12.2018
Yeni yılı karşılamak için ailesiyle birlikte yurt dışına giden Mehmet Topal, 2019’un herkese mutluluk getirmesini diledi.
Topal, Fenerbahçe olarak ligin ilk yarısında istenen sonuçları alamadıklarını belirtirken, ikinci yarıda daha çok çalışarak arzu edilen oyunu sahaya koymak ve taraftarlarını sevindirmek istediklerini dile getirdi.
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