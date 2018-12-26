Kötünün iyileri Valbuena ve Ayew

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. 3 teknik direktörün çalıştırdığı sarılacivertli takım, tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, daha çok olumsuz istatistiklerle öne çıktı. Kasımpaşa'da forma giyen Diagne'nin 20 gol attığı sezonun ilk yarısında rakip fileleri yalnızca 16 kez havalandırabilen Kanarya, sahasında da en çok puan kaybeden 3 takımdan biri oldu.



YERLİLERİN GOLÜ YOK



Takıma en fazla katkı sağlayan isimler 4 golle Ayew; 4 asist 1 golle de Valbuena'ydı. Defasta Skrtel, mücadelesi ve istikrarlı görüntüsüyle öne çıktı. Neustadter tüm maçlara 11'de başlayan tek adamdı. Rakip fileleri havalandıran oyuncularının hepsi yabancıydı. Özgür Çek'in kendi ağlarını sarsması dışında sezon başında Fenerbahçe'den gönderilen Giuliano ve Souza da 3 gole katkı yaptı.



EN KÖTÜSÜ VE HIRÇINI SLİMANİ



Büyük umutlarla transfer edilen ve yıllık 4.2 milyon euro'ya imza atan Slimani, dibe vurdu. 14 lig maçında yalnızca 1 gol atan 30 yaşındaki forvet, son 25 şutunda ise çerçeveyi tutturamadı. Bu arada Cezayirli futbolcu, gördüğü 4 sarı, 1 kırmızı kartla da takımın en hırçın ismi oldu.



5 İSİM FORMA GİYMEDİ



Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk yarısında 5 futbolcu, şans bulamadı. Federasyona bildirilen listede adı olmayan kaleci Kameni ile Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ligde hiç oynamadı.

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