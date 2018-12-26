26 Aralık 2018, Çarşamba

FENERBAHÇE

Kötünün iyileri Valbuena ve Ayew

Kötünün iyileri Valbuena ve Ayew
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.12.2018

'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan , bu sezon taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. 3 teknik direktörün çalıştırdığı sarılacivertli takım, tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, daha çok olumsuz istatistiklerle öne çıktı. 'da forma giyen Diagne'nin 20 gol attığı sezonun ilk yarısında rakip fileleri yalnızca 16 kez havalandırabilen Kanarya, sahasında da en çok puan kaybeden 3 takımdan biri oldu.

YERLİLERİN GOLÜ YOK

Takıma en fazla katkı sağlayan isimler 4 golle Ayew; 4 asist 1 golle de Valbuena'ydı. Defasta Skrtel, mücadelesi ve istikrarlı görüntüsüyle öne çıktı. Neustadter tüm maçlara 11'de başlayan tek adamdı. Rakip fileleri havalandıran oyuncularının hepsi yabancıydı. 'in kendi ağlarını sarsması dışında sezon başında Fenerbahçe'den gönderilen Giuliano ve Souza da 3 gole katkı yaptı.

EN KÖTÜSÜ VE HIRÇINI SLİMANİ

Büyük umutlarla transfer edilen ve yıllık 4.2 milyon euro'ya imza atan Slimani, dibe vurdu. 14 lig maçında yalnızca 1 gol atan 30 yaşındaki forvet, son 25 şutunda ise çerçeveyi tutturamadı. Bu arada Cezayirli futbolcu, gördüğü 4 sarı, 1 kırmızı kartla da takımın en hırçın ismi oldu.

5 İSİM FORMA GİYMEDİ

Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk yarısında 5 futbolcu, şans bulamadı. Federasyona bildirilen listede adı olmayan kaleci Kameni ile , , Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ligde hiç oynamadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Etoo aracı oldu! Dünya yıldızı Fenerbahçeye geliyor Eto'o aracı oldu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor
Zirveden çıkan sonuç: Yanalın listesine onay Zirveden çıkan sonuç: Yanal'ın listesine onay
Ersun Yanala F.Bahçe nedir anlatmak lazım "Ersun Yanal'a F.Bahçe nedir anlatmak lazım"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör