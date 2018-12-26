İghalo boşa çıktı
Takımı Çin'de 2. Lig'e düşen 29 yaşındaki golcü Fenerbahçe ile dirsek temasında
Forvet transferi için düğmeye basan sarı-lacivertlilere menajerler, Odion Ighalo'yu önermişti. Geçtiğimiz sezon Çin Süper Ligi takımlarından Changchun Yatai formasıyla 21 gol kaydetmesine rağmen takımının küme düşmesine engel olamayan 29 yaşındaki Nijeryalı golcünün "Kariyerime 2. Lig'de devam etmem" diyerek sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi.
Mutlaka Avrupa'ya dönmek isteyen Ighalo için görüşmelerin menajer bazında sürdüğü ifade ediliyor. İngiliz basınına göre Nijeryalı oyuncu, sözleşmedeki 'ligden düşerse serbest kalır' maddesini hayata geçmesinin ardından FIFA'dan bu ayrılığın kesinleşmesiyle resmi temasların başlayacağı bilgisine ulaşıldı. Piyasa değeri 9 milyon euro civarında olan 1.83 boyundaki futbolcu, daha önce Watford, Udinese gibi takımlarda forma giymişti.
Emre ve Kerem adaylar arasında
Fenerbahçe'nin Sivas'ta yükselen grafiğiyle dikkat çeken Emre Kılınç ile Altınordu'dan Kerim Alıcı ile ilgilendiği de konuşuluyor. Yönetimin 24 yaşındaki kanat Emre'nin 2.5 milyon euro'luk bonservisinde indirim yaptırmaya çalıştığı, defans Kerem için de Altınordu'ya teklifte bulunacağı kaydedildi.
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