Fenerbahçede çıldırtan fotoğraf

26 Aralık 2018, Çarşamba
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Ligde ilk yarının son maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de karşılaşma sonrası ortalık karıştı... Martin Skrtel dönüş uçağında, taraftarın hedefindeki isim olan Islam Slimani ve maçta gördüğü kırmızı kartla şimşekleri üzerine çeken Roman Neustadter ile fotoğraf çektirdi. Slovak yıldız bu resmi sosyal medyadan paylaşınca tarafarlar çılgına döndü. ÖZÜR DE İŞE YARAMADI
Fenerbahçe'de çıldırtan fotoğraf
Giriş Tarihi: 25.12.2018
Antalyaspor maçından kısa bir süre sonra Sk-r tel, Neustadter ve Slimani’nin fotoğraf paylaşması taraftarları isyan ettirdi. Skrtel fotoğrafı sildi
Ligde ilk yarının son maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de karşılaşma sonrası ortalık karıştı... Martin Skrtel dönüş uçağında, taraftarın hedefindeki isim olan Islam Slimani ve maçta gördüğü kırmızı kartla şimşekleri üzerine çeken Roman Neustadter ile fotoğraf çektirdi. Slovak yıldız bu resmi sosyal medyadan paylaşınca tarafarlar çılgına döndü. ÖZÜR DE İŞE YARAMADI
Gösterilen tepki sonrası Skrtel fotoğrafı silerken, Neustadter de özür mesajı yayınladı. Ancak buna rağmen taraftarların öfkesi dinmek bilmedi.
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