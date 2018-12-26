26 Aralık 2018, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de çıldırtan fotoğraf

Fenerbahçede çıldırtan fotoğraf
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.12.2018

maçından kısa bir süre sonra Sk-r tel, Neustadter ve Slimani’nin fotoğraf paylaşması taraftarları isyan ettirdi. Skrtel fotoğrafı sildi

Ligde ilk yarının son maçında ile 0-0 berabere kalan 'de karşılaşma sonrası ortalık karıştı... dönüş uçağında, taraftarın hedefindeki isim olan Islam Slimani ve maçta gördüğü kırmızı kartla şimşekleri üzerine çeken Roman Neustadter ile fotoğraf çektirdi. Slovak yıldız bu resmi sosyal medyadan paylaşınca tarafarlar çılgına döndü. DE İŞE YARAMADI
Gösterilen tepki sonrası Skrtel fotoğrafı silerken, Neustadter de özür mesajı yayınladı. Ancak buna rağmen taraftarların öfkesi dinmek bilmedi.

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