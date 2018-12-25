TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında oynadıkları maçlardaki taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki kulübe de ihtar cezası verildiği belirtildi.

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