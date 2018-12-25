25 Aralık 2018, Salı

FENERBAHÇE

PFDK'dan Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne ihtar

PFDKdan F.Bahçe ve MKE Ankaragücüne ihtar
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

() (), ve kulüplerine ihtar cezası verdi.

'den yapılan açıklamada, 5. tur rövanşında oynadıkları maçlardaki taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki kulübe de ihtar cezası verildiği belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ali Koça flaş tepki: Yine otobüsle mi dönecekler? Ali Koç'a flaş tepki: "Yine otobüsle mi dönecekler?"
Fenerbahçe capsleri sosyal medyayı salladı Fenerbahçe caps'leri sosyal medyayı salladı
Kaleyi bulamayan golcü: Slimani Kaleyi bulamayan golcü: Slimani
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör