26 Aralık 2018, Çarşamba

FENERBAHÇE

Slimani'nin bileti kesildi

Slimaninin bileti kesildi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

yönetimi yokları oynayan Slimani'yi eski kulübüne göndermeye çalışacak. Kabul edilmezse 'den bir takıma kiralanacak.

yönetimi, beklentileri karşılayamayan Slimani'nin biletini kesti. Sarı-lacivertli diareciler, devre arasında Slimani'yi önce eski kulübüne göndermeye çalışacak. Leicester'ın kabul etmemesi halinde Slimani, 'den bir takıma kiralanmaya çalışılacak. Fenerbahçe yönetimi, Slimani'nin gönderilmesinin ardından yeni bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Süper Lig'de 14 maçta 1 gol atan Islam Slimani, bu sezon forma giydiği 20 resmi karşılaşmada 4 gol kaydetti.

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