Slimaninin bileti kesildi

Fenerbahçe yönetimi yokları oynayan Slimani'yi eski kulübüne göndermeye çalışacak. Kabul edilmezse Süper Lig'den bir takıma kiralanacak.

Fenerbahçe yönetimi, beklentileri karşılayamayan Slimani'nin biletini kesti. Sarı-lacivertli diareciler, devre arasında Slimani'yi önce eski kulübüne göndermeye çalışacak. Leicester'ın kabul etmemesi halinde Slimani, Süper Lig'den bir takıma kiralanmaya çalışılacak. Fenerbahçe yönetimi, Slimani'nin gönderilmesinin ardından yeni bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Süper Lig'de 14 maçta 1 gol atan Islam Slimani, bu sezon forma giydiği 20 resmi karşılaşmada 4 gol kaydetti.