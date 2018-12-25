25 Aralık 2018, Salı

FENERBAHÇE

Mehmet Ekici’nin VAR isyanı

Ekici’nin VAR isyanı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.12.2018

Cissokho’nun Ekici’ye yaptığı faul sonrası, Fenerbahçeliler bekledi. VAR’ı izleyen hakem sarı bile vermedi!

Dün akşamki mücadelenin 12. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Cissokho'nun 'ye yaptığı faul sonrası, sarı lacivertli futbolcu yerde kaldı. Maçın hakemi , faul kararını verdikten sonra bir müddet VAR'dan gelecek kararı bekledi. VAR hakemi , olmadığına hükmetti ve Ümit Öztürk'e oyunu devam ettirmesi yönünde karar verdi. F.Bahçeli taraftarlar sarı kart bile çıkmamasına isyan ettiler.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Şampiyonluk oranları güncellendi: Favori değişti! Şampiyonluk oranları güncellendi: Favori değişti!
Tolgay Arslan transferinde sürpriz gelişme! Tolgay Arslan transferinde sürpriz gelişme!
Sezon sonu ayrılık var! Sezon sonu ayrılık var!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör