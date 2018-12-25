25 Aralık 2018, Salı
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Mehmet Ekici’nin VAR isyanı
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Cissokho’nun Ekici’ye yaptığı faul sonrası, Fenerbahçeliler kırmızı kart bekledi. VAR’ı izleyen hakem sarı bile vermedi!
Dün akşamki mücadelenin 12. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Cissokho'nun Mehmet Ekici'ye yaptığı faul sonrası, sarı lacivertli futbolcu yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, faul kararını verdikten sonra bir müddet VAR'dan gelecek kararı bekledi. VAR hakemi Mete Kalkavan, kırmızı kart olmadığına hükmetti ve Ümit Öztürk'e oyunu devam ettirmesi yönünde karar verdi. F.Bahçeli taraftarlar sarı kart bile çıkmamasına isyan ettiler.
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