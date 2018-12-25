25 Aralık 2018, Salı

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: Bu böyle gitmez

Ersun Yanal: Bu böyle gitmez
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.12.2018

Deneyimli hoca, ekibine karşı hücumda istediklerini yapamadıklarını söyledi. Yanal “Bu oyun bize yakışmıyor. Bunları tek tek düzelteceğiz” dedi

Phillip Cocu ve Erwin Koeaman'ın ardından 'yi teslim alan , BB Erzurumspor maçıyla kulübeye geçmişti. Kanarya 2-0'dan yakalanıp rakibiyle 2-2 berabere kalırken, kupada Giresunspor'u 5-2 ile elemişti. Yanal'ın F.Bahçe'si ligde oynadığı ikinci maçı da kazanamadı. karşılaşması başladığı gibi 0-0 tamamlandı. Ersun Yanal sergilenen futbolu beğenmediğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Ne bu oyun ne bu skor bize yakışıyor. Böyle gitmez. F.Bahçe bu değil. Buraya bir şeyleri değiştirmeye geldik. Devre arasında doğru hamleler yapmamız gerekiyor. F.Bahçe şampiyonluklara oynamaya alışkın bir kulüp. Ait olduğu yere getireceğiz" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Şampiyonluk oranları güncellendi: Favori değişti! Şampiyonluk oranları güncellendi: Favori değişti!
Tolgay Arslan transferinde sürpriz gelişme! Tolgay Arslan transferinde sürpriz gelişme!
Sezon sonu ayrılık var! Sezon sonu ayrılık var!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör