Ersun Yanal: Bu böyle gitmez
Deneyimli hoca, Akdeniz ekibine karşı hücumda istediklerini yapamadıklarını söyledi. Yanal “Bu oyun bize yakışmıyor. Bunları tek tek düzelteceğiz” dedi
Phillip Cocu ve Erwin Koeaman'ın ardından Fenerbahçe'yi teslim alan Ersun Yanal, BB Erzurumspor maçıyla kulübeye geçmişti. Kanarya 2-0'dan yakalanıp rakibiyle 2-2 berabere kalırken, kupada Giresunspor'u 5-2 ile elemişti. Yanal'ın F.Bahçe'si ligde oynadığı ikinci maçı da kazanamadı. Antalyaspor karşılaşması başladığı gibi 0-0 tamamlandı. Ersun Yanal sergilenen futbolu beğenmediğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Ne bu oyun ne bu skor bize yakışıyor. Böyle gitmez. F.Bahçe bu değil. Buraya bir şeyleri değiştirmeye geldik. Devre arasında doğru hamleler yapmamız gerekiyor. F.Bahçe şampiyonluklara oynamaya alışkın bir kulüp. Ait olduğu yere getireceğiz" diye konuştu.
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