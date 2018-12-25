Fenerbahçede hayal kırıklığı

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı
Antalya ile berabere kalan sarı-lacivertliler, ilk devreyi 16 puanla bitirdi Tarihinde ilk kez ligin ilk yarısını küme düşme hattı içerisinde tamamladı
Süper Lig'in ilk devresinin son maçında deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan F.Bahçe, ligin ilk yarısını 16 puanla 17'inci sırada tamamladı. Dün akşamki maçın ardından takımlar birer puanı hanelerine yazdırırken, bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 16'ya yükseltti ve sarı lacivertliler ilk yarıyı tarihinde ilk kez düşme hattının içerisinde 17'inci sırada tamamladı. Bu sonucun ardından F.Bahçeli taraftarlar da sanal ortamda takımlarının durumuna büyük tepki gösterdiler.
BU DURUMDAN KURTULACAĞIZ
Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Harun Tekin de, ilk yarının hayal kırıklığı olduğunu ifade etti. Harun, "İlk yarı hepimiz için çok büyük hayal kırıklığı, biz de üzgünüz. Bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni bir hocamız geldi, elimizden geleni yapıyoruz. Bugün golü bulsak çok farklı olurdu. İlk yarıda bazı olumsuz şeyler oldu ve bu da takımı olumsuz etkiledi. İkinci yarı çok daha iyi olacak inşallah" diyerek sarı-lacivertli camianın ve taraftarların desteklerine en iyi şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
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