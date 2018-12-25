25 Aralık 2018, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli futbolcular yurt dışına gitti

Fenerbahçede devre arası izni başladı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

'in ilk yarısını  deplasmanında tamamlayan Fenerbahçe'de devre arası izni başladı.

Ligin 2'nci yarısına 3-12 Ocak tarihleri arasından Antalya Belek'te hazırlanacak olan Sarı lacivertli takımdaki yönetici ve futbolcuların bir kısmı hem , hem de devre arası tatili için yurt dışını tercih etti.

Üyesi Semih Özsoy, futbolcular , İslam Slimani ve Mauricio İsla aileleriyle birlikte yeni yılı yurt dışında karşılamak için geldikleri 'nda görüntülendi.

SLİMANİ: "GELECEK DÖNEM"

Fenerbahçeli futbolcu Slimani, takımın performansının ne zaman yükseleceği ile ilgili soruya, "Gelecek dönem" diyerek yanıt verdi.

Ali Koç - Ersun Yanal zirvesinde isimler belirlendi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ali Koça flaş tepki: Yine otobüsle mi dönecekler? Ali Koç'a flaş tepki: "Yine otobüsle mi dönecekler?"
Fenerbahçe capsleri sosyal medyayı salladı Fenerbahçe caps'leri sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe 16 puanla düşme hattında kaldı Fenerbahçe 16 puanla düşme hattında kaldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör