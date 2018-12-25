25 Aralık 2018, Salı

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Ali Koç - Ersun Yanal zirvesinde isimler belirlendi

Devre arasında yapılacak transfeler için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Ali Koç ile Ersun Yanal'ın gerçekleştirdiği zirvede kadroya dahil edilmesi planlanan isimler belirlendi.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 13:03 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 13:04
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Ali Koç - Ersun Yanal zirvesinde isimler belirlendi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ın yaptığı özel görüşmede transfer konusu masaya yatırıldı.

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Ali Koç - Ersun Yanal zirvesinde isimler belirlendi

İkilinin gerçekleştirdiği transfer zirvesinde Yanal'ın belirlediği isimler ve bu isimlerin kiralık veya bonservisiyle transfer ihtimalleri görüşüldü.

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Ali Koç - Ersun Yanal zirvesinde isimler belirlendi

Öte yandan, Başkan Ali Koç'un Ersun Yanal'ın belirlediği listedeki isimlere sıcak baktığı ve aşırıya kaçan bir talep gelmediği için mutlu olduğu öğrenildi.

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Ali Koç - Ersun Yanal zirvesinde isimler belirlendi

Görüşme sonrası Ali Koç'un talimatıyla yönetim, Yanal'ın listesindeki golcü, kanat, orta saha ve stoper takviyeleri için hazırlıklara başladı.

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Ali Koç - Ersun Yanal zirvesinde isimler belirlendi

Peki, Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın üzerinde mutabakata vardıkları listede hangi isimler bulunuyor?

İşte sarı lacivertlilerin ara transfer dönemi hedefleri...

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