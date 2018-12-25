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Fenerbahçe'den Mirin için seferberlik
Giriş Tarihi: 24.12.2018
F.Bahçe Yönetimi’nin Beşiktaş’ın da listesinde olan Nicolas M-i rin’in transferi için resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olan PSV'li Nicolas Mirin için Sarı- Lacivertli yönetimin bu hafta içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Hollanda kulübünden ayrılmak istediği öğrenilen 27 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'den gelecek bir teklife dünden razı olduğu öğrenildi.
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