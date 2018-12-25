25 Aralık 2018, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Mirin için seferberlik

Mirin için seferberlik
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.12.2018

F.Bahçe ’nin ’ın da listesinde olan Nicolas M-i rin’in transferi için resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü

ve 'ın listesinde olan PSV'li Nicolas Mirin için Sarı- Lacivertli yönetimin bu hafta içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. kulübünden ayrılmak istediği öğrenilen 27 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'den gelecek bir teklife dünden razı olduğu öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Şampiyonluk oranları güncellendi: Favori değişti! Şampiyonluk oranları güncellendi: Favori değişti!
Tolgay Arslan transferinde sürpriz gelişme! Tolgay Arslan transferinde sürpriz gelişme!
Sezon sonu ayrılık var! Sezon sonu ayrılık var!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör