F.Bahçe Yönetimi’nin Beşiktaş’ın da listesinde olan Nicolas M-i rin’in transferi için resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olan PSV'li Nicolas Mirin için Sarı- Lacivertli yönetimin bu hafta içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Hollanda kulübünden ayrılmak istediği öğrenilen 27 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'den gelecek bir teklife dünden razı olduğu öğrenildi.