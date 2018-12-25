25 Aralık 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe taraftarları, Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Yassine Benzia ve İslam Slimani'ye sosyal medyadan büyük tepki gösterdiler. Sarı-Lacivertli futbolcular, sahada tutuk bir görüntü veren iki oyuncunun performansı nedeniyle yönetimi de eleştiri yağmuruna tuttu.
Benzia ve İslam Slimani’ye büyük tepki!
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Fenerbahçe taraftarı, Antalyaspor maçı sonrasında Benzia ve İslam Slimani’ye büyük tepki gösterdi. Sosyal medya yıkıldı
Fenerbahçe taraftarları, Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Yassine Benzia ve İslam Slimani'ye sosyal medyadan büyük tepki gösterdiler. Sarı-Lacivertli futbolcular, sahada tutuk bir görüntü veren iki oyuncunun performansı nedeniyle yönetimi de eleştiri yağmuruna tuttu.
HESABINI VERSİNLER
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadaki yorumlarda, "Bu iki oyuncuyu takıma kim kazandırdı! Benzia'nın gücü yok. Slimani ise çok acemi. İki oyuncunun hesabını versinler" dediler
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede