Fenerbahçe taraftarı, Antalyaspor maçı sonrasında Benzia ve İslam Slimani’ye büyük tepki gösterdi. Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe taraftarları, Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Yassine Benzia ve İslam Slimani'ye sosyal medyadan büyük tepki gösterdiler. Sarı-Lacivertli futbolcular, sahada tutuk bir görüntü veren iki oyuncunun performansı nedeniyle yönetimi de eleştiri yağmuruna tuttu.



HESABINI VERSİNLER



Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadaki yorumlarda, "Bu iki oyuncuyu takıma kim kazandırdı! Benzia'nın gücü yok. Slimani ise çok acemi. İki oyuncunun hesabını versinler" dediler