25 Aralık 2018, Salı

FENERBAHÇE

Benzia ve İslam Slimani’ye büyük tepki!

Benzia ve İslam Slimani’ye büyük tepki!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.12.2018

taraftarı, maçı sonrasında Benzia ve İslam Slimani’ye büyük tepki gösterdi. yıkıldı

taraftarları, maçının bitiş düdüğüyle birlikte Yassine Benzia ve İslam Slimani'ye sosyal medyadan büyük tepki gösterdiler. Sarı-Lacivertli futbolcular, sahada tutuk bir görüntü veren iki oyuncunun performansı nedeniyle yönetimi de eleştiri yağmuruna tuttu.

HESABINI VERSİNLER

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadaki yorumlarda, "Bu iki oyuncuyu takıma kim kazandırdı! Benzia'nın gücü yok. Slimani ise çok acemi. İki oyuncunun hesabını versinler" dediler

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