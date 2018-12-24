24 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

MAÇ SONUCU l Antalyaspor - Fenerbahçe 0-0 l ÖZET

Antalyada gol sesi çıkmadı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

'in 17.haftasında , deplasmanından 0-0'lık beraberlik döndü.

17. hafta kapanış maçında ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe bu beraberlik ile puanını 16'ya yükseltirken Antalyaspor ise 27 puana yükseldi.

Mücadelenin 74.dakikasında Roman Neustadter, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçından kareler ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN KARELER

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Ersun Yanal, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanında, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Yanal, takımının başında çıktığı ilk lig maçı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'de iki değişiklik gerçekleştirdi. Yanal, Valbuena'nın yerine Benzia, Slimani'nin yerine ise Soldado'ya ilk 11'de şans verdi.

Sarı-lacivertliler, sahaya , , Skrtel, Neustaedter, Isla, , , Eljif Elmas, Benzia, Ayew, Soldado 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de , Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Reyes, Barış Alıcı, Berke Özer, Slimani ve yedekler arasında yer aldı. Antalya'daki kafilede bulunan Valbuena'nın maç kadrosunda olmadığı görüldü.

Bu akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde Isla, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Benzia ve Slimani cezalı duruma düşecek.

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ANTALYASPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynadıkları Evkur maçına göre ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Teknik direktör Korkmaz, kart cezalısı Diego, Celustka, Maicon ve Doğukan Sinik ile sakatlığı bulunan 'in yerine Bahadır Öztürk, Cissokho, Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş ve Doukara'ya ilk 11'de şans verdi.

Antalyaspor sahaya Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan ve Doukara ilk 11'i ile çıktı.

Kaleci Boffin'in yanı sıra Yekta ve Chico sarı kart sınırında bulunuyorlar.

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TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Antalyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

Öte yandan Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi "Ölümle tokalaşmayın" yazılı pankartla sahaya çıktı.

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