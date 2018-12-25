25 Aralık 2018, Salı

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: Son sözü söylemedik

Ersun Yanal: Son sözü söylemedik
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.12.2018

önünde oynanan futboldan memnunum. Ligde son sözümüzü söylemedik. 2. yarı bu tablo değişecek.” "Maçın genelinde hakim olan bizdik. Son vuruşlarda daha iyi olmamız gerekir. Beraberlik bizim için iyi bir sonuç değil."

, maçında sergilenen mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca güçlü bir rakiple karşılaştıklarını söyleyerek, "Antalyaspor sakat oyuncularının yokluğuna rağmen çok iyi oyunculara sahip bir takım. Bizim için en zor deplasmanlardan biriydi" dedi.

İlk devre pozisyon çok azdı

İki takımın ilk yarıda fazla pozisyon bulamadığını ifade eden Yanal, "Özellikle Antalyaspor oynamaktan çok oynatmamayı düşündü. Bu da istediğimiz pozisyonları bulamamıza neden oldu" diye konuştu

Kazanmaya alışmamız şart

Ersun Yanal ligde henüz son sözü söylemediklerini vurgulayarak, "Puan cetvelindeki tablo iç açıcı değil. Ancak 2. yarı her şey değişecek. Fenerbahçe'yi sürekli kazanan bir takım haline getirmek için mücadele edeceğiz" dedi.

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