24 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Slimani’de 1 yılda 2 gol

Slimani’de 1 yılda 2 gol
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

Fenerbahçeli futbolcu Islam Slimanş, 2018 yılında oynadığı lig müsabakalarında sadece 2 gol atabildi.

'nin sezon başında ekibi 'den kiraladığı forvet oyuncusu Islam Slimani bekleneni veremedi. 2018 yılı içerisinde ve 'de toplamda 2 gol atan Slimani vasatın altında kaldı. Slimani ilk golünü 2018 Ocak ayında Premier Lig'de Leicester City formasıyla Huddersfield'a karşı gol atan Slimani bundan tam 8 ay sonra Fenerbahçe formasıyla karşısında ikinci golünü atmıştı. Slimani sarı-lacivertli formayla beklenen gol performansını veremezken taraftarların tepkisine maruz kalmıştı. Cezayirli futbolcu Süper Lig'de devre arasına girilmesi itibariyle lig statüsünde 2018 yılında sadece 2 gol atabildi.

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