24 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal'ın farkı...

Dilmenden çarpıcı yorum! Yanalın yapacağı tek şey var...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

Ünlü yorumcu , ile arasında oynanan 17. hafta mücadelesini değerlendirdi.

yönetimindeki , ilk devrenin son maçında 'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Ünlü yorumcu , NTV'de yayınlanan %100 programında ilk yarıyı değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Maçın ilk yarısı vasat bir futbol vardı sahada"

"Antalya özellikle büyük takımlara karşı böyle oynuyor. Bugün 1-0 kazansa, ligin ikincisi ile puanı eşitleyecek. Bülent hocaya 1 puan verseler, hemen eve gidecek."

"Fenerbahçe'nin problem çözsün diye bir hayli oyuncusu var, Valbuena sakat olmasına rağmen. Ersun Yanal'ın devreye girmesi gereken bir hal aldı maç."

"Orta sahada, bu kötü zeminde, 20 futbolcu orta sahada oynuyor. Ersun Yanal'ın bir farkını söyleyeyim, Neustadter taktik faul yaptı, daha önce yapmıyordu. Bazen taktik fauller gerekiyor."

"Ersun Yanal'ın yapacağı tek şey var, Benzia'ya teşekkür edip, Slimani'yi oyuna alıp, 4-4-2'ye dönebilir. Ayew'i gerekirse sola çekip, sağa da 'yi çekecek."

"Ben orta saha hastasıyımdır, orta sahan iyi olacak ama bugün orta saha oyuncusu fazla Fenerbahçe'nin."

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