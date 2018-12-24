Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan 17. hafta mücadelesini değerlendirdi.

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, ilk devrenin son maçında Antalyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında ilk yarıyı değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Maçın ilk yarısı vasat bir futbol vardı sahada"

"Antalya özellikle büyük takımlara karşı böyle oynuyor. Bugün 1-0 kazansa, ligin ikincisi ile puanı eşitleyecek. Bülent hocaya 1 puan verseler, hemen eve gidecek."

"Fenerbahçe'nin problem çözsün diye bir hayli oyuncusu var, Valbuena sakat olmasına rağmen. Ersun Yanal'ın devreye girmesi gereken bir hal aldı maç."

"Orta sahada, bu kötü zeminde, 20 futbolcu orta sahada oynuyor. Ersun Yanal'ın bir farkını söyleyeyim, Neustadter taktik faul yaptı, daha önce yapmıyordu. Bazen taktik fauller gerekiyor."

"Ersun Yanal'ın yapacağı tek şey var, Benzia'ya teşekkür edip, Slimani'yi oyuna alıp, 4-4-2'ye dönebilir. Ayew'i gerekirse sola çekip, sağa da Mehmet Ekici'yi çekecek."

"Ben orta saha hastasıyımdır, orta sahan iyi olacak ama bugün orta saha oyuncusu fazla Fenerbahçe'nin."