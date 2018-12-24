24 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Opet Halkbank'a set vermedi

Fenerbahçe Opet Halkbanka set vermedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.12.2018

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında , 'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, Recep Karakoç

: Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Dündar (Merve Dalbeler, Beliz Başkır, Merve Tanyel, Sıla Çalışkan)

: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Hande Naz Şimşek, Simge Yalçın, Ada Germen, Eylül Akarçeşme, Duygu Nur Doğan)

Setler: 25-12, 25-12, 25-17

Süre: 72 dakika (22, 23, 27)



Kaynak: AA
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Antalyada sakatlık şoku! Antalya'da sakatlık şoku!
Fenerbahçenin gözü Tolgayda Fenerbahçe'nin gözü Tolgay'da
Fenerbahçede flaş gelişme! Slimani ve Benzia... Fenerbahçe'de flaş gelişme! Slimani ve Benzia...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör