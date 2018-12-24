Fenerbahçe Opet Halkbanka set vermedi

24 Aralık 2018, Pazartesi
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Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet Halkbank'a set vermedi
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Halkbank'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çıldır, Recep Karakoç
Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Merve Dalbeler, Beliz Başkır, Merve Tanyel, Sıla Çalışkan)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Hande Naz Şimşek, Simge Yalçın, Ada Germen, Eylül Akarçeşme, Duygu Nur Doğan)
Setler: 25-12, 25-12, 25-17
Süre: 72 dakika (22, 23, 27)
Kaynak: AA
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