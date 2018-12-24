24 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Mirin'den ilk mesaj

Mirinden ilk mesaj
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2018

'nin transfer gündemindeki isimlerden Nicolas Isimat-Mirin Sarı lacivertli ekibe mesaj gödnerdi.

'nin gündemindeki isimlerden Nicolas Isimat-Mirin, "Şu an ailemle birlikte tatil için Paris'e gidiyorum" derken, teklifler hakkında, "Teknik direktörümüz ve genel menajerimizle bu konuyu görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki stoperin, PSV ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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