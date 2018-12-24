24 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de ilk hedef Emre Kıılnç

Fenerbahçede ilk hedef Emre Kıılnç
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Kadrosuna takviye yapmak isteyen yerli için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte ilk hedef, Sivas’ın öne çıkan ismi Emre Kılınç.

devre arası için gaza basarken, ilk olarak 'den transferlerin bir an önce bitirilmesi için çaba sarf ediliyor. En az 3 yapacak olan sarılacivertlilerde kanat oyuncusu için favori isim ise 'un parlayan yıldızı Emre Kılınç. 24 yaşındaki oyuncu için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, 2.5 milyon euro olan serbest kalma bedelini aşağıya çekmek için kırmızı-beyazlı yönetime takas teklifi de yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu konuda Sivasspor'a Aatif, Dirar, Ozan isimlerini sunarken, Sivasspor'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Fenerbahçe, Sivasspor'un bu teklife yanaşmaması durumunda ise direkt serbest kalma bedelini ödeyebilir.

206 KEZ FORMA GİYDİ

altyapısından yetişen Emre, üç sezondur Sivasspor forması giyiyor. Kariyeri boyunca çıktığı 206 maçta 35 gol atıp, 48 de asist yaptı.
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