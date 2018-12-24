24 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kanarya'da beklere iki taze kan

Kanaryada beklere iki taze kan
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2018

'ın kafasında hücum futbolu var. Bunun için asist yapabilen 'efektif' iki bek istediği bildirildi.

Scout ekibi araştırmalara başlarken, sol beke AZ Alkmaar'dan Thomas Ouwejan, sağ beke ise Glasgow Rangers'tan James Tavernier'in takibe alındığı gelen haberler arasında. avernier, Rangers'ta bu sezon 34 maçta 9 gol, 13 asistlik parlak bir performans sergiledi. Ouwejan ise AZ formasıyla 16 maçta 2 gol, 5 asist gerçekleştirdi.
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