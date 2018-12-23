23 Aralık 2018, Pazar
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Fenerbahçe bu sonuçla 8'inci galibiyetini alırken, Beşiktaş 5'inci mağlubuyeti yaşadı.
Beşiktaş - Fenerbahçe: 61 - 77
Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 Giriş Tarihi: 23.12.2018
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında oynanan derbi mücadelede Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 77-61 yenildi.
Fenerbahçe bu sonuçla 8'inci galibiyetini alırken, Beşiktaş 5'inci mağlubuyeti yaşadı.
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan, Uygar Kurt, Serdar Saraç
BEŞİKTAŞ: Esra Erden Atacan 2, Mitchell 10, Kübra Siyahdemir 3, Akhator 10, Bahar Çağlar 6, Epoupa 16, Mircheva 14, Melek Uzunoğlu, Bahar Yapar
FENERBAHÇE: Hartley 17, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Tuğçe Canıtez 6, Vaughn 10, Verameyenka 15, Ayşe Cora 7, Esra Ural Topuz 2, Özge Yavaş, Zandalasini 15, Tilbe Şenyürek
1. PERİYOT: 12-17
DEVRE: 40-40
3. PERİYOT: 58-56
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