23 Aralık 2018, Pazar

BASKETBOL

Beşiktaş - Fenerbahçe: 61 - 77

Potada derbinin galibi Fenerbahçe
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 Giriş Tarihi: 23.12.2018

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında oynanan derbi mücadelede , konuk ettiği 'ye 77-61 yenildi.

bu sonuçla 8'inci galibiyetini alırken, 5'inci mağlubuyeti yaşadı.

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan, Uygar Kurt, Serdar Saraç
BEŞİKTAŞ: Esra Erden Atacan 2, Mitchell 10, Kübra Siyahdemir 3, Akhator 10, Bahar Çağlar 6, Epoupa 16, Mircheva 14, Melek Uzunoğlu, Bahar Yapar
FENERBAHÇE: Hartley 17, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Tuğçe Canıtez 6, Vaughn 10, Verameyenka 15, Ayşe Cora 7, Esra Ural Topuz 2, Özge Yavaş, Zandalasini 15, Tilbe Şenyürek
1. PERİYOT: 12-17
DEVRE: 40-40
3. PERİYOT: 58-56

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Rakibimiz bizden daha istekliydi "Rakibimiz bizden daha istekliydi"
Dev derbide kazanan Galatasaray! Dev derbide kazanan Galatasaray!
Galatasaray’dan ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyası Galatasaray’dan ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyası
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör