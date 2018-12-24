24 Aralık 2018, Pazartesi
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Forvette Soldado ile devam
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Slimani ile çıktığı maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Antalyaspor maçına Soldado ile çıkacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor karşısında formasına kavuşan ve çok şık bir gol atan Soldado, Antalyaspor mücadelesinde de Ersun Yanal'ın en önemli kozlarından biri olmaya aday. İspanyol forvetin geri dönüşünden, çalışmalarından ve takıma hemen katkı vermesinden memnun olan Yanal, zorlu mücadelede de hücum hattını buna göre belirlemeyi düşünüyor.
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