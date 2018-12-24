24 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Forvette Soldado ile devam

Forvette Soldado ile devam
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Slimani ile çıktığı maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşayan 'de , maçına ile çıkacak.

'nda Giresunspor karşısında formasına kavuşan ve çok şık bir gol atan , mücadelesinde de 'ın en önemli kozlarından biri olmaya aday. İspanyol forvetin geri dönüşünden, çalışmalarından ve takıma hemen katkı vermesinden memnun olan Yanal, zorlu mücadelede de hücum hattını buna göre belirlemeyi düşünüyor.
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