24 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kanarya'da 5 isim sınırda

Kanaryada 5 isim sınırda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2018

'de 'la oynanacak maç öncesi 5 isim ceza sınırında.

Sarı lacivertlilerde karşılaşma öncesinde , , Eljif Elmas, ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 'de sakatlıkları devam eden Yiğithan Güveli, Oğuz Kağan Güçtekin, Michael Frey ve Şener Özbayraklı ile maç eksikliği olan 'nin Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
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