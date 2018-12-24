Kanaryada 5 isim sınırda

24 Aralık 2018, Pazartesi
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Kanarya'da 5 isim sınırda
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Fenerbahçe'de Antalyaspor'la oynanacak maç öncesi 5 isim ceza sınırında.
Sarı lacivertlilerde Antalyaspor karşılaşma öncesinde Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Yiğithan Güveli, Oğuz Kağan Güçtekin, Michael Frey ve Şener Özbayraklı ile maç eksikliği olan Tolga Ciğerci'nin Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
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