24 Aralık 2018, Pazartesi
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OYUNCULARI MOTİVE EDİYOR
Erzurum beraberliği ile başladığı Fenerbahçe'deki ikinci teknik direktörlüğünde, takımın Süper Lig'deki kötü gidişine bir an önce 'Dur' demek isteyen Ersun Yanal, Antalya maçı öncesi takımını motive etti. Futbolcularıyla bir toplantı yapan tecrübeli hocanın, "Giresunspor ile oynadığımız kupa karşılaşmasında verimli bir oyun ortaya koyduk ve farklı bir galibiyet aldık. Şimdi bunu Süper Lig'e yansıtma zamanı geldi. İlk yarının son maçını kazanıp, moralli bir şekilde ikinci yarıya hazırlanalım. 2019'a umut dolu girelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
FENERBAHÇE 30-7 ÖNDE
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 4-1'lik skorlarla kazandı.
22 MAÇIN 11'İNİ KAZANDI
Kanarya, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 22 karşılaşmanın 11'ini kazanmasını bilen sarı- lacivertli takım, 6 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı.
Ersun Yanal'dan son maç mesajı
Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 Giriş Tarihi: 23.12.2018
Takımı ile toplantı yapan teknik patron Ersun Yanal, “İlk yarının son maçını kazanıp, moralli bir şekilde ikinci yarıya hazırlanalım. 2019’a umut dolu girelim” dediği belirtildi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk müsabakasında ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti. Haftaya 15 puanla 17. sırada giren Fenerbahçe, ligin ilk yarısını moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor.
OYUNCULARI MOTİVE EDİYOR
Erzurum beraberliği ile başladığı Fenerbahçe'deki ikinci teknik direktörlüğünde, takımın Süper Lig'deki kötü gidişine bir an önce 'Dur' demek isteyen Ersun Yanal, Antalya maçı öncesi takımını motive etti. Futbolcularıyla bir toplantı yapan tecrübeli hocanın, "Giresunspor ile oynadığımız kupa karşılaşmasında verimli bir oyun ortaya koyduk ve farklı bir galibiyet aldık. Şimdi bunu Süper Lig'e yansıtma zamanı geldi. İlk yarının son maçını kazanıp, moralli bir şekilde ikinci yarıya hazırlanalım. 2019'a umut dolu girelim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
FENERBAHÇE 30-7 ÖNDE
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 4-1'lik skorlarla kazandı.
22 MAÇIN 11'İNİ KAZANDI
Kanarya, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 22 karşılaşmanın 11'ini kazanmasını bilen sarı- lacivertli takım, 6 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı.
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