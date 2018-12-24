24 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Diego Lainez’den Fenerbahçe'ye kötü haber

Diego Lainez’den Fenerbahçeye kötü haber
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2018

'nin transfer listesinde bulunduğu iddia edilen 'den sarı lacivertli ekibe kötü haber geldi.

Başkanı , ile adı anılan sol kanat oyuncusu 'le ilgili açıklamalarda bulurdu. basınından Milenio sitesinin haberine göre; Club America Başkanı Mauricio Culebro, 18 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken, Ajax'tan resmi teklif aldıklarını da ilan etti.
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