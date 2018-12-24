Diego Lainez’den Fenerbahçeye kötü haber

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Diego Lainez’den Fenerbahçe'ye kötü haber
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Diego Lainez'den sarı lacivertli ekibe kötü haber geldi.
Club America Başkanı Mauricio Culebro, Fenerbahçe ile adı anılan sol kanat oyuncusu Diego Lainez'le ilgili açıklamalarda bulurdu. Güney Amerika basınından Milenio sitesinin haberine göre; Club America Başkanı Mauricio Culebro, 18 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken, Ajax'tan resmi teklif aldıklarını da ilan etti.
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