24 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında şok sakatlık!

Antalyada sakatlık şoku!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 Giriş Tarihi: 24.12.2018

'in 17. haftasında oynanan - maçında tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 18. dakikasında ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Chico'nun yerine Harun Alpsoy oyuna dahil oldu.

Chico'ya ilk müdahaleyi Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu yaptı.

Ambulansla hastaneye götürülen Brezilyalı futbolcunun burnunun kırıldığı kaydedildi.

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