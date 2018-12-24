Antalyaspor - Fenerbahçe maçında şok sakatlık!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 18. dakikasında Mehmet Ekici ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Chico'nun yerine Harun Alpsoy oyuna dahil oldu.

Chico'ya ilk müdahaleyi Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu yaptı.

Ambulansla hastaneye götürülen Brezilyalı futbolcunun burnunun kırıldığı kaydedildi.