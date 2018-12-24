24 Aralık 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Valbuena şoku! Kadroya alınmadı
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaşacağı maç öncesinde adalesinde ağrı hisseden Valbuena, kadroya alınmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena şoku yaşanıyor.
Karşılaşmaya 11'de başlaması beklenen Fransız futbolcu, arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.
Ersun Yanal, Valbuena'nın yerine 11'de Benzia'ya yer verdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede