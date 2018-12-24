24 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Valbuena şoku! Kadroya alınmadı

Valbuena şoku! Kadroya alınmadı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.12.2018

'nin ile karşılaşacağı maç öncesinde adalesinde ağrı hisseden Valbuena, kadroya alınmadı.

'in 17. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek 'de şoku yaşanıyor.

Karşılaşmaya 11'de başlaması beklenen Fransız futbolcu, arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

, Valbuena'nın yerine 11'de Benzia'ya yer verdi.

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