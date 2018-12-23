23 Aralık 2018, Pazar

FENERBAHÇE

Zeljko Obradovic: Rakibimiz bizden daha istekliydi

Rakibimiz bizden daha istekliydi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Başantrenörü , derbisinin ardından, “Galatasaray için önemli olan her noktada bizden daha iyiydi” değerlendirmesinde bulundu.

Tahincioğlu Süper Ligi'nin 12. haftasından konuk olduğu deplasmanında 84-74 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, takımının kötü bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "Galatasaray'ı tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Sahaya büyük istekle çıktılar. Agresif oynadılar. Bizim için de tam tersiydi. Basketbol için önemli olan her noktada bizden daha iyilerdi. Galatasaray'ı bilerek sahaya çıktık" dedi.

Sırp çalıştırıcı atmosfer içinse şunları söyledi:

"Büyük bir derbi olduğunu biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Bu takım buna benzer atmosferde çok oynadı. Oyuncularıma hep maça odaklanmalarını söylüyorum. Biz bugün kötü bir oyun oynadık."

Sarı-lacivertli oyuncu Guduric ise, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Biz yüksek enerjiyle oynamadığımız için maçı kaybettik" dedi.

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