Ertuğrul Erdoğan: Avrupa’nın en iyi takımıyla oynadık

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından, “Avrupa’nın en iyi takımına karşı oynadık. Oyuncularım büyük karakter ortaya koydu” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında evinde Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup eden Galatasaray'da Başantrenör Ertuğrul Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımının oyunundan gurur duyduğunu belirten Erdoğan, "Çok söyleyecek bir şey yok. Rakamlardan bahsedebiliriz ama rakamlardan öte bir maçtı. Avrupa'nın en formda ve en iyi takımıyla oynadık. Bu bir derbiydi. Derbilerde sonuç her şeye açıktır. İnat, direnç önemlidir derbide. Oyuncularımı müthiş karakter ortaya koydu ve oyunu isteyen taraftı. Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsanız yüzde 100 sahada olmalısınız. Bu galibiyetin bir sorumluluğu da olacak. Şu anda sezona farklı bir psikoloji ile devam edeceğiz. Zor şartlardan geçmiş bir takımız. Ciddi sinerji var takımda. Bunu sezon sonuna kadar götürmek istiyoruz. Taraftara bir parantez açmak istiyorum. Bugün herkesi burada görmek güzel. Taraftar gelince takım daha farklı oluyor. Taraftarımızın bu takımı, bu çocukları desteklememesi gibi bir şey olamaz. Bu çocuklar bu ilgiyi hak ediyor" diye konuştu.



Galatasaraylı oyuncu Harrison ise şunları söyledi:



"Maç boyunca iyi odaklandık. Fenerbahçe Avrupa'nın en iyi takımı. Maçı çok istiyorduk. Keyif alarak kazandık."

