23 Aralık 2018, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sona erdi

Fenerbahçede Antalyaspor hazırlıkları sona erdi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2018

'in 17'nci haftasında pazartesi günü ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Tesisileri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip bugün 'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

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