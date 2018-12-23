23 Aralık 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Can Bartu Tesisileri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sona erdi
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında pazartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisileri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede