23 Aralık 2018, Pazar

FENERBAHÇE

Soldado gol sözü verdi

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.12.2018

5. tur 2. maçında Giresunspor ile oynanan maçta gol atan ve gösterdiği performansla büyük alkış toplayan , 'in 17. haftasında oynanacak olan Antalyaspor karşısında da gol sözü verdi.

Antalya ile yarın oynanacak karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenen , kendinden oldukça emin. İspanyol forvet, Giresun maçında bu sezonki ilk golünü kaydetmişti. Tecrübeli futbolcunun Yanal'a "Sizi mahcup etmeyeceğim. Siz bana güvendikçe benim de moralim yükseliyor ve bekleneni yapacağım" diyerek Antalyaspor maçında gol sözü verdiği ifade edildi.

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