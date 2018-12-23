23 Aralık 2018, Pazar

FENERBAHÇE

Harun’a özel motivasyon

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.12.2018

'in 17. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör , tecrübeli kaleci ile özel olarak ilgilendi.

Teknik direktör 'ın takımın en fazla eleştirilen isimlerinden 'le de özel olarak ilgilendiği belirtildi. Tecrübeli hocanın 20 maçta 30 gol yiyen Harun'a "Bu istatistikler seni köreltmesin. Sadece oynayacağımız maçlara odaklan. Pozisyon verilir, gol yenir ama moral olarak üst seviyede olmak en önemli şeydir. Kendini hiçbir zaman bırakma" sözleriyle destek verdiği kaydedildi.

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