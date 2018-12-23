23 Aralık 2018, Pazar
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Harun’a özel motivasyon
Giriş Tarihi: 22.12.2018
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, tecrübeli kaleci Harun Tekin ile özel olarak ilgilendi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın en fazla eleştirilen isimlerinden Harun Tekin'le de özel olarak ilgilendiği belirtildi. Tecrübeli hocanın 20 maçta 30 gol yiyen Harun'a "Bu istatistikler seni köreltmesin. Sadece oynayacağımız maçlara odaklan. Pozisyon verilir, gol yenir ama moral olarak üst seviyede olmak en önemli şeydir. Kendini hiçbir zaman bırakma" sözleriyle destek verdiği kaydedildi.
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