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FENERBAHÇE

Kalamış’ta transfer zirvesi

Kalamış’ta transfer zirvesi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018

, ve Comolli, Kalamış’ta bir araya geldi. Zirvede masaya yatırılırken, Yanal’ın 5 takviye istediği ifade ediliyor

FEnerbahçe Başkanı , Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Kalamış'ta bir araya geldi. Buluşmada, Ersun Yanal'ın yönetimden 5 istediği öğrenildi. Yanal bir stoper, bir sol bek, bir 10 numara, bir 8 numara ve bir forvet transferine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

İLK 5 SIRADA BİTERECEĞİZ

Ersun Yanal kadro dışı bırakılan , , Aatıf ve Dirar ile bir araya gelecek ve onlarla konuştuktan sonra bu isimlerle ilgili kararını yönetime bildirecek. Yanal, ligi 5 sırada bitirmek iiçin her şeyi yapacağını belirtti.

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