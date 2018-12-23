Kalamış’ta transfer zirvesi
Ali Koç, Ersun Yanal ve Comolli, Kalamış’ta bir araya geldi. Zirvede transfer masaya yatırılırken, Yanal’ın 5 takviye istediği ifade ediliyor
FEnerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal Kalamış'ta bir araya geldi. Buluşmada, Ersun Yanal'ın yönetimden 5 transfer istediği öğrenildi. Yanal bir stoper, bir sol bek, bir 10 numara, bir 8 numara ve bir forvet transferine ihtiyaçları olduğunu belirtti. LİGİ
İLK 5 SIRADA BİTERECEĞİZ
Ersun Yanal kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar ile bir araya gelecek ve onlarla konuştuktan sonra bu isimlerle ilgili kararını yönetime bildirecek. Yanal, ligi ilk 5 sırada bitirmek iiçin her şeyi yapacağını belirtti.
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